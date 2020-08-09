Kıbrıscık'ta gizemli yapı

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıscıklı bir grup gezgin ilimiz Kıbrıscık ilçesi Köroğlu Dağlar zirvesine yakın bir mevkide olan Deveören Yaylasında gezintiye çıktı. Yüksek kesimlere doğru tırmanan grup bir süre sonra dikkat çeken bir mimariye sahip taş yapı blokları buldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan yapı herkesi hayrete düşürürken mimari dizilimi yapının eski dönemlere ait olduğunu düşündürüyor.

Köroğlu Diyarı adlı bir facebook sayfasında görüntüleri paylaşan gezginler, “ Yontma taş mı, cilalı taş mı hangi döneme ait bilmiyorum ama ilginç bir mimariye sahip belki de Mısır piramitlerini andırır bir yapı. Arena, tiyatro salonu mu, spor salonu mu, yoksa döneme ait konferans salonu muydu bilmem. Taşlar belli uzunluğa sahip 6 gen ama yerine göre köşe kesim uzunlukları farklı ve duvarın bitiş noktaları arı peteğini andırıyor. Deveören köyünden bir arkadaşın anlattığına göre önünde taş kulübe olduğu ve zamanla artık defineciler tarafından mı yoksa heyelan yada depremlerle mi yıkıldığı bilinmiyor. Bura araştırılarak aslına uygun hale getirilebilir. Korumaya alınıp yok olması önlenip turizme kazandırılabilir” notunu düştüler.

Geçmiş dönemlerde yapıldığı düşünülen mimari yapının görüntüleri kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılırken gizemli yapıyla ilgili yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.