Kıbrıscık'ta kayalar yola saçıldı!

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde birçok bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kıbrıscık ilçemizin Arközü deresi yamaçları mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın yumuşattığı toprakla birlikte kayalar yola saçıldı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Karayollarına uyarılara rağmen tedbir almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

“KIBRISCIĞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN”

Yolda meydana gelen kapanma sonrasında Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Çevre yolu yapımında müteahhitlerin taş ocağı olarak kullandığı malzemeyi düşüncesizce güvenlik tedbirlerine uymayarak yamaçta bıraktığı Arközü deresi yamaçlarında bıraktığı alanda kayma meydana geldi. Defalarca karayollarına ve ilgili kişilere bunu bildirmenize rağmen müteahhittin arazi temizliğini yapmadan çekip gitmesi sonucu ikinci kayma olayı yaşandı. Tehlikede yaralanan olmadı, bir kazayı daha çok şükür atlatmış olduk. Kıbrıscığımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.