Kıbrıscık üretime devam ediyor

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, geçici bir süre faaliyetine ara verdikleri Yöresel Ürünler Satış Merkezinin Kasım ayı itibariyle yeniden açılacağını bildirdi. Başkan Emin Tekemen yaptığı açıklamada yöresel ürünlerin paketleme çalışmalarını sürdüğünü aktardı. Tekemen açıklamasında, “Tarlada ürettiğimizi pazarın yanı sıra tarhana, turşu, salça yapımında değerlendiriyoruz. Ev yapımı domates salçası, turşu, Kıbrıscık tarhanası üretimimiz başladı. İlçemize üretilen nohut ve en kalitelisinden Kıbrıscık Karadoğan pirincimiz temin edilerek paketleme çalışmalarımız sürüyor. Kasım ayı başında ara verdiğimiz satış noktamızı yerli ürünlerimizle açıyoruz” dedi.