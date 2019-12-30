Kıbrıscık Yazıcalılar Bolu’daydı

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıscık Yazıcalıların çatı örgütü Kıbrıscık Yazıcalılar Yardımlaşma, Dayanısma ve Kültür Derneği (YAZICA-DER) tarafından düzenlenen sabah kahvaltısı ve Osman Irmaklı konseri geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi. Etkinliğe Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Sayın Erdal Tombak, Kıbrıscıklı İş İnsanı İsmail Özdemir, Avukat Sayın İrem Özcan, Polatlı Kıbrıscıklılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İsmail Atun, Polatlı Kıbrıscıklılar Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Sayın İsmail Celbiş ile dernek yöneticileri Adem Özer, Dursun Boran, İbrahim Çavaç, Nuri Ahi, Saffet Gülen ve Yılmaz Tombak ile Yazıca Köyü Muhtarı Özkan Eke, Bolu’daki Yazıcalıların yanı sıra İstanbul, Ankara, Düzce, Polatlı, Seben, Kıbrıscık ve Yazıca Köyü’nden Yazıcalılarla, hemşehrileri ve dostları, STK temsilcileri katıldı. Yoğun programı dolayısıyla etkinliğe katılamayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise çelenk gönderdi.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği etkinlikte katılımcılar kahvaltılarını yaparken hemşerileri ile sohbet etmenin tadına vardılar.

Kahvaltı programında konuşan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Yazıca ile akrabalık ve gönül bağının olduğunu ifade ederek, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Tekemen konuşmasında, böylesi etkinliklerde her zaman hemşehrileri ile birlikte olacağını belirtti.

Yazıca’nın duayen eğitimcilerinden, dernek üyesi, Matematik kitapları yazarı, emekli öğretmeni Kudret Akmaner ise dernekciliğin kuruluşundan bugüne yaptığı etkinlikleri ve karşılaştığı zorlukları anlatarak daha güzel çalışmalar için Yazıcalıların derneklerine sahip çıkmaları ve yapılan etkinliklere katılmalarını istedi.

Polatlı’dan katılanlar adına söz alan Polatlı Kıbrıscıklılar SÜRKAD Başkanı İsmail Celbiş, etkinliğe katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu ve Kıbrıscıklılar olarak Polatlı’da da etkin dernek çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Yazıca Köyü Muhtarı Özkan Eke, Yazıcalıların böylesi güzel etkinliklerle bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını beyanla Yazıcı köyünde, daha güzel etkinliklerde bir ve beraber olma temennisinde bulunuken, Anne soyu Kıbrıscık Yazıca köyü, baba tarafı Kıbrıscık merkezinden olan iş insanı İsmail Özdemir ise, Kıbrıscık için her zaman iyi ve güzel işlerle hizmet etmeye çalıştığını, Yazıca-Der’in gönlünde ayrı bir yerde durduğunu ve elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Yazıca-Der Başkanı Nazmi Belen ise katılımlarından dolayı misafirlere, STK temsilcilerine, hemşehrilerine, dostlarına ve sanatçı kardeşlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında; 1,5 yıl gibi kısa sürede Yazıcalıları, hemşehrilerini ve dostlarını bir araya getiren güzel işler ve etkinlikler yaptıklarını dile getirdi. Belen konuşmasında ayrıca, 10 binin üstündeki Yazıca doğumlu ve kökenli, akrabaları ile 50 bini aşan nüfusu bir araya getirmek için “Biz, Büyük Ve Güzel Bir Aileyiz” düsturu ile çalıştıklarını, derneğe sahip çıkıldığı sürece, çok daha güzel etkinliklerde bir arada olacaklarının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Kıbrıscık Yazıca köyünden sanatçı Osman Irmaklı sahne aldı. Etkinlik, Osman Irmaklı’nın birbirinde güzel şarkı, türkü ve oyun havalarını seslendirdiği müzik ziyafeti ile devam etti. Yazıcalılar söylenen şarkı ve türkülerle gönüllerince eğlenirken program öğle saatlerine kadar aralıksız devam etti.