Kıbrıscık’a bayram yaramadı

Haber: C. Kutay Aykan

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerine Kıbrıscık İlçemizde yaşanan yangınlar damgasını vurdu. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Köseler köyünde Murat ve Mustafa Erdem’e ait kullanılmayan 2 katlı ahşap evin yakınında bulunan anızda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangınından çıkan alevler 2 katlı eve sıçradı. Evden dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Balı köyünde dün yaşanan yangında ise Durmuş Kabak, kurban etini pişirmek için 2 katlı ahşap evinin avlusunda ateş yaktı. Et pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle Kabak’ın yaşadığı eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını farkeden Kabak, köylülerle birlikte yangını söndürmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine Kıbrıscık, Seben ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.