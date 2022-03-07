Kıbrıscık’a hibe destekli dış cephe mantolama kredisi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Toplantıya Orman İşletme Şefi Fatih Erbay, ORKÖY sorumlusu Naime Koşman, Karaköy köyü muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda verilecek olan dış cephe mantolama kredisinin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı, kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşacak olan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Kullandırılacak kredilerin yüzde 20'sinin ORKÖY hibesi olacağı, kalanının 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl boyunca yıllık 5 taksitle faizsiz geri ödemeli olacağı bildirildi.

Verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.