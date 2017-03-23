HABER: Aysun BEYKOZ

Kıbrıscık Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan Köroğlu Heykeli’nin açılışının 2 Nisan Pazar günü saat 15.00’te yapılacağı duyuruldu. Kıbrıscık Belediyesi tarafından yapılan ve “Bizden selam olsun Köroğlu’nun torunların” başlığıyla yayınlanan duyuruda şu mesaja yer verildi: “Adaletsizliğin, haksızlığın ve zulmün hüküm sürdüğü ağalık ve beyliklere, özgür atı ve kılıçtan keskin cesaretiyle karşı duran KÖROĞLU’nun manevi mirası, yaşadığı Kıbrıscık topraklarında sembolize oluyor.

Köroğlu heykelimizin açılında demokrasi, eşitlik ve barış isteyen tüm dostlarımızı görmek isteriz.”