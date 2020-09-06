Kıbrıscık’a yeni itfaiye aracı

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, belediye çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Tekemen’in girişimleri ile Bolu Belediyesi’nce Kıbrıscık İtfaiyesi için yeni bir araç tahsisi yapıldı. Başkan Tekemen yaptığı açıklamada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür etti.

“Kıbrıscık itfaiyemizi güçlendirdik”

Tekemen, “Kıbrıscık'ta bir eksiğimizi daha giderdik. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan Beye teşekkür ederiz. Bolu Belediyesi Satın Alma Müdürü Süleyman Bey itfaiye aracımızı Belediye Başkanımız Tanju Özcan adına bizlere teslim etti. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. Kıbrıscık İtfaiyemizi güçlendirdik. İlçemize hayırlı olsun” dedi.