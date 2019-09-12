Kıbrıscık’ı Beypazarı’nda tanıttılar

Haber: BMA

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali sona erdi. Festivale ilimizden Kıbrıscık Belediyesi de katıldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen festival konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih, kültür ve turizm tanıtım standları, animasyon gösterileri ile dolu dolu geçti. Dünya kültürlerini buluşturan festivale katılan Kıbrıscık Belediyesi de açtığı stand ile ilçenin yöresel ürünlerini ve tarihi yapısını tanıttı. 3 gün süren 25. Uluslararası Beypazarı Festivaline katılan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçenin tanıtımı adına bu ve benzer organizasyonlarda her zaman yer alacakların ifade etti.