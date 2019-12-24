Kıbrıscık’ın sesi olmaya devam ediyor

Haber: Volkan Yılmaz

Batı Karadeniz’in en küçük yerleşim yeri olan doğal güzellikleriyle Bolu’nun önemli ilçelerinden Kıbrıscık’ın İl Genel Meclisi’nde ki sesi olan CHP üyesi Alattin Karadoğan gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN 17’İNCİ KÜÇÜK YERLEŞİM YERİDİR”

Kıbrıscık’ın sorunlarına çözüm üretmenin, katkıda bulunmanın boynunun borcu olduğunu ifade eden Karadoğan “Geçmişten bu yana yoğun göç veren Kıbrsık’ın hak ettiği yeri bulması hepimizin ortak hayalidir. 1958’de ilçe olan Batı Karadeniz’in en küçük Türkiye’nin 17’inci küçük yerleşim yeridir. Mevcut ormanlarımızın azalması tarım için elverişli topraklarımızın kıtlığı, hayvancılığın merkezi hükümetlerce yeterli desteği görmemesi üzerine genç nüfusun geleceğini yaşamını kurmak adına göç kaçınılmaz olmuştur. Son yıllarda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yüzlerce aile geçimini sağlasa da yeterli düzeyde değildir. Bu olumsuzluklara resmi kurumların bir bir kapanması, 1970’lerde ki nüfus yoğunluğunun eksilmesine ekonomik çöküşün habercisi olmasına yetti. Çare olmak, sorunlara çözüm üretmek, katkıda bulunmak her Kıbrıscıklı gibi benimde boynumun borcudur. Bu topraklardan ne insanlar çıkmıştır. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Yiğit Köroğlu, Ali Rıza Tekemen, Muhittin Yaman, Dr. Hilmi Altındağ, Karadoğanlı Kara Mustafa , M.Ali Efendi ve daha niceleri. Tarihsel dokusu, kültürel yapısı, doğal güzelliği kendi bağrından ülkemize kazandırdığı aydın insanlarıyla ne kadar öğünsek azdır. İlimizde folkloru ile Kıbrıscık zaten bir markadır. Cezayir, Karaköy Çobanları, Ördek, Yılan oyunlarını bilmeyen yoktur” dedi.

“GÜVENİNİZİ ASLA BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana geçen 8 aylık süreçteki çalışmalar ile ilgili de bilgiler veren Karadoğan “31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclisi üyesi olarak ilçemiz ve köylerimizin oylarıyla seçildim. Sizlere borcum var. Güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Sekiz aylık çalışmalarımızda CHP Grup üyesi arkadaşlarımın yoğun desteği ile Seben İlçesi ile bizim ortak kullanımı olan Ekskavatör 1 Temmuz 2020 tarihinde kadar köylerimizin ihtiyaçlarını giderecek. Bolu Valiliği’nin beş yıllık stratejik planı içinde yer alan Kıbrıscık pirincinin üretiminin programa alınmasını doğru planlama ile hak ettiği değeri bulmasını sağlamak istiyorum. Bunun için İl Tarım Müdürlüğü yöresel ürünler programından başlangıçta pirincimiz için 60 bin TL 202 bütçesine konuldu. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’nın hizmet binasının duvar çiti ve garaj yapımı için 2020 bütçesine 60 bin TL ayrıldı. Uzun süredir atıl durumda bulunan ilçe merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun tamirat ve onarımıyla eğitime kazandırılması adına bir milyon Milli Eğitim bütçesinden ayrıldı. Hayırlı olsun. Her bir Kıbrıscıklı’nın bu işlerin takibinde olarak hayata geçmesinde yardımcı olacağını bekliyorum” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ İNSAN GÜCÜNÜN YETERLİ OLMAYIŞI”

Kıbrıscık ilçesinin en büyük sorununun insan gücünün yeterli olmayışı olduğunu ifade eden Karadoğan “ Çok değerli hemşerilerim en büyük sorunumuz insan gücünün yeterli olmayışı. Çokça yapılan çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerin hayata geçmesinde zaafa uğraması, hayal kırıklığından öteye gitmiyor. Söylemde kalan eyleme geçmeyen bu duruma acil çözüm nedir. Vakit kaybetmeden Belediye arsa üretmeli. Dışarıda yüz bini geçen Kıbrıscıklı, köyüne ilçesine dağına yaylasına toprağına sahip çıkacaklardır Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, 16:15