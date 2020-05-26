Kıbrıscık’ın sorunlarını konuştular

Haber: BMA

Kıbrıscık’ta yaptığı çalışmalar ile ilçenin gelişip gerek ekonomik gerekse turizm potansiyelini artırmak için çalışan Belediye Başkanı Emin Tekemen, durmak bilmiyor. Kıbrıscık’ın sorunları için harekete geçen Başkan Tekemen, geçtiğimiz gün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ı Dağ Evlerinde ağırladı. Kıbrıscık Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı programda ilçenin sorunları masaya yatırıldı.

“ĶIBRISCIKLILAR ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekemen, “Durmak yok bizde, yola devam. Dağ evlerinde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Başkan Yardımcımız Feridun Beyle, belediye Meclisi üyelerimizle Kıbrıscık'ın sorunlarını masaya yatırdık. Bizlere desteklerinden dolayı Ķıbrıscıklılar adına teşekkür ederiz” dedi.