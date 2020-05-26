Kıbrıscık’ın sorunlarını konuştular

​​​​​​​Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, geçtiğimiz gün Dağ Evlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ağırlayarak ilçenin sorunlarını masaya yatırdı.

Kıbrıscık’ın sorunlarını konuştular

Haber: BMA

Kıbrıscık’ta yaptığı çalışmalar ile ilçenin gelişip gerek ekonomik gerekse turizm potansiyelini artırmak için çalışan Belediye Başkanı Emin Tekemen, durmak bilmiyor. Kıbrıscık’ın sorunları için harekete geçen Başkan Tekemen, geçtiğimiz gün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ı Dağ Evlerinde ağırladı. Kıbrıscık Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı programda ilçenin sorunları masaya yatırıldı. 

“ĶIBRISCIKLILAR ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekemen, “Durmak yok bizde, yola devam. Dağ evlerinde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Başkan Yardımcımız Feridun Beyle, belediye Meclisi üyelerimizle Kıbrıscık'ın sorunlarını masaya yatırdık. Bizlere desteklerinden dolayı Ķıbrıscıklılar adına teşekkür ederiz” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ahşap ev küle döndü
Ahşap ev küle döndü
  1. Bolu

banner128