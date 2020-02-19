Kıbrıscık’ın yöresel ürünleri bu mağazada

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen öncülüğünde ilçenin tanıtımına katkı sunmak için yerel ürünlerin bir bir markalaştırılma çalışmaları devam ediyor. Kıbrıscık Belediyesi tarafından bu çalışmalar kapsamında ilimizde ilçenin yerel ürünlerinin satışını yapmak üzere bir mağaza oluşturuldu. Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 157’de Eski Şekerbank’ın karşısında bulunan mağazanın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Mansur Şen ile İsa Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile çok sayıda partili ve Kıbrıscıklı vatandaş katıldı.

TEKEMEN: “UMARIM KIBRISCIKLILAR SAHİP ÇIKAR, BU İŞİ DEVAM ETTİRİRİZ”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Yaklaşık 10 aylık bir dönemde projelerimizi tek tek gerçekleştirmeye başladık. Bu projelerden biri Kıbrıscık’ın ürünlerini Bolu’ya taşımak ve onlara burada turizm alt yapısında bir hizmet hazırlayabilmekti amacımız. Bunun için de önce kalsedon taşıyla başladık, daha sonra Yaşar Bayri’nin kızı Mehtap Bayri’nin katkılarıyla burada bir yerel ürün yaptık. Onun da katkılarıyla ürettiğimiz ekmeklerimizi de buraya taşıdık. Daha sonra da biliyorsunuz Kıbrıscık’ın değerli ürünleri var; pirinç, nohut tereyağı ve benzeri şeyleri de getireceğiz. Umarım buraya öncelikle Kıbrıscıklılar sahip çıkar, bu işi devam ettiririz. Ben Bolu’ya hayırlı olsun diyorum. Burayı da öncelikle Kıbrıscıklılara emanet ediyorum” dedi.

ŞEN: “EMİN BEYİ GERÇEKTEN ÇOK TEBRİK EDİYORUM”

Tekemen’in ardından konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ise, “Başınızda kendini Kıbrıcık’a adamış, seçimden beri hakikaten fedakarca çalışmalar yapan bir belediye başkanınız var. Emin beyi gerçekten çok tebrik ediyorum. Mütevazi kimliğiyle, eğitimci yapısıyla Kıbrscık ilçemiz için, biz de şahit oluyoruz, elinden geleni yapıyor. Gerek tanıtmak için gerek yerel ürünlerini ve sizin oradaki mahalli ürünlerinizi tanıtmak için hakikaten yoğun çalışmalar içinde. Kıbrıscık deyince pirinç aklıma gelirdi. Kalsedon taşını bilmezdim. Bu çalışmalardan ben bunu da öğrenmiş oldum. Başkan burayı Kıbrsıcıklılara emanet etti, ama Bolulular olarak bize de emanet etti aynı zamanda. Ben hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıscık Yöresel Ürünler Satış Merkezi, yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdela ile resmen açıldı. Başkan Emin Tekemen, açılış sonrası satış mağazasını gezen davetlilere ürünleri tek tek tanıttı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 15:30