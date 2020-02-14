Kıbrıscık’ın yöresel ürünleri burada satılacak

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Kıbrıscık’ın yöresel ürünlerinin satışı için bir Yöresel Ürünler Satış Merkezi açılacağını duyurdu. Başkan Emin Tekemen yaptığı açıklamada, “Kıbrıscık Yöresel Ürünler Satış Merkezimizin açılışında Kıbrıscıklı ve Kıbrıscığımızı seven vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.

19 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da açılışı gerçekleştirilecek Kıbrıscık Yöresel Ürünler Satış Merkezi, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:157’de (Eski Şekerbank Şubesi Karşısı) bulunuyor. Tekemen açıklamasın ayrıca açılışı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yapacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 11:46