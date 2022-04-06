Kıbrıscıkspor’un kalesinde devleşti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşmanın başlaması ile Kıbrıscıkspor oyunun kontrolünü eline aldı. Emre ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ikinci golü isteyen Kıbrıscıkspor Halil ile skoru 2-0 getirdi ilk 45 dakika bu skorla bitti. İkinci yarıya daha istekli başlayan Dörtdivanspor karşılaşmanın başlaması ile golü bulan taraf oldu. Penaltıdan Arif takımı adına golü kazandıran oyuncu oldu. Farkı bire indiren Dörtdivanspor arka arkaya rakip kaleye ataklar yaparken bulduğu net gol pozisyonlarında sonuç alamadı. Golü çok isteyen Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor’a sıkıntılı anlar yaşatırken penaltı kazandı. Atışı Arif kullanırken kaleci Cenker kalesinde adeta devleşerek gole izin vermedi. Yan hakemin uyarısı ile penaltı atışı tekrarlanması istenirken oyun alanı birden karıştı. Kıbrıscıkspor teknik sorumlusu Mustafa Esmer Sahaya girerken karara itirazı sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Tekrarlanan penaltıyı Arif gol ile sonuçlandırırken skor 2-2 geldi. Beraberlik sayısı sonrası öne geçmek için saldıran Dörtdivanspor girdiği pozisyonlardan üstünlük sayısını bir türlü bulamadı. Karşılaşmada 2-0 önde olmanın avantajını iyi değerlendiremeyen Kıbrıscıkspor’da son anlarda Sercan Güler’in asistinde Anıl Can’ın vuruşunda top Dörtdivanspor ağlarına giderken Kırbrıscıkspor karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Haftanın son maçında başka gol olmayınca Kıbrıscıkspor son saniyelerde Dörtdivanspor’un şampiyonluk hevesini de kursağında bırakmış oldu.