banner133

banner128

03 Nisan 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kıbrıscık’ta 4 ev yandı

    İlimiz Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerde yaşayan kimsenin olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

    03 Nisan 2018 Salı 13:37
    Bu haber 73 kez okundu
    Kıbrıscık’ta 4 ev yandı

    Haber: Esra Öztürk

    Yangın, saat 03.30 sıralarında ilçeye bağlı Belen köyünde meydana geldi. Muhammet Karaalp'e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede etrafında bulunan İbrahim Yıldız, Mustafa Çelen ve Mahmut Karaalp'e ait ahşap evlere de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, evler kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu köyde bulunan diğer 4 eve de sıçramadan söndürüldü. Yanan 4 evin sahiplerinin Bolu merkezinde yaşamlarını sürdürdükleri yalnızca yaz mevsiminin bazı dönemlerinde evlerde oturdukları öğrenildi. İtfaiye, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ilçe kaymakamlığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Kıbrıscık, Ilçesi, Belen, Köyünde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AŞCILAR OKULU”nda 1” KONFERANS”Vesilesiyle
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124