​Kıbrıscık’ta çifte eğitim

Haber: Okay Özcan

Birinci eğitim için Kıbrıscıkta Ormancılık faaliyeti yürüten kooperatifler ile Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelindi. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi Müdürü Hasan Şen, Kıbrıscık ilçe tarım ve orman müdürü Bekir Kaya, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Mustafa Altınışık'ında Katılımı ile "Kooperatifçilik Mevzuatı ve Orman Üretimi" konuları anlatıldı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin çok amaçlı kooperatifler olduğunu, köy bazında kurulduklarını, hayvancılıktan bitkisel üretime, kırsal turizmden el sanatlarına ve ormancılığa kadar ortaklarının her türlü faaliyetlerine imkan tanıyan kooperatif özelliği taşıdığı için kooperatife ortak olmak için mutlaka orman işi yapmak zorunda olunmadığını, ortak olma hakkı ile ormandan kesim yapma şartları ayrı ayrı olduğuna vurgu yaparak, hak ve sorumluluklarının Kooperatif Ana sözleşmelerinde yazdığını anlattı. Kooperatifin her faaliyeti için ilgili mevzuata tabi olduklarını, orman kesimi işi yaparken de Orman mevzuatının gereklerine uyulması gerektiğini söyledi.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Mustafa Altınışıkda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kooperatif başkanlarından ormanda kesim yapmayacak ortaklara kesinlikle iş vermemelerini söyleyerek, ormanda kesim işi yapacak ortakların ise kesim işi yapabilir belgeli olmasını istedi.

Son kısımda sorular cevaplanırken, bu tür toplantıların çok yararlı olduğunu sorunların asgariye indirgenmesinde olumlu faydaları olacağı düşünceleri paylaşıldı.

İkinci eğitim için Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Kıbrıscıkta Kadın kooperatifi kurma çalışmaları ile ilgili olarak kurucu üye olan Kıbrıscık kadınları ile Kütüphane'de toplanıldı.

Toplantıya Bolu İlçe Merkezinde kısa zamanda büyük başarılarla ismini duyuran S.S. Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı Emine Dönmez Özdoğan da katılarak kurucu üyelere kadın ortakları ile yaptıkları faaliyetleri ve tecrübelerini anlatarak, her zaman kendilerine destek olacaklarını söyleyerek kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.