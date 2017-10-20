Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Kıbrıscık İlçesinde geçtiğimiz yıl nisan ayında kocasını kaybeden 72 yaşındaki M.A’ya geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 7 Mayıs 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan T.’nin karısına iddiaya göre ilçede kahvehanecilik yapan Sabri Ç. adlı adam cinsel taciz de bulundu. Genç kadın durumu akrabalarına anlatınca tacize uğrayan A. T.’nin akrabaları Sabri Ç.’yi döverek ilçe emniyet müdürlüğüne teslim etti. Kıbrıscık emniyeti tarafından gözaltına alınan Sabri Ç. ifadesi alınmak üzere Bolu Adliyesine getirildi.