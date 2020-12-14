Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, seçim öncesinde ilçedeki öğrencilerin internete rahat erişebilmeleri için ücretsiz WiFi sözü vermişti. Salgın dönemi ile birlikte geçilen uzaktan eğitim sistemi internete olan ihtiyacı artırdı. Başkan Emin Tekemen, seçim sözü olan ücretsiz WiFi için kurulumları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tekemen yaptığı açıklamada, “Bu güne kadar hedeflediğimiz projeleri tek tek yerine getiriyoruz. Kıbrıscık'ta eğitim bizim önceliklerimizden. Daha önce kardeş belediye Başkanlarımız Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ile Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Tolga Tosun’un ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile uzaktan eğitime destek amacı ile bilgisayar ve tablet desteği sağlamıştık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Seçimden önce gençlerimize ve çocuklarımıza ücretsiz internet sözümüz vardı. Kıbrıscık’ta eğitimi önemsiyoruz. Söz verdiğimiz Wİ Fi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.