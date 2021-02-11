Kıbrıscık’ta esrar operasyonu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülüyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 10 Şubat Çarşamba günü Kıbrıscık ilçesinde bir şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri şüphelinin evine yaptığı operasyonda bin 200 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi eser ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.