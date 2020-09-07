Kıbrıscık’ta hasat başladı

Haber: BMA

Kıbrıscık ilçesi Alan Bölgesinde sulu tarıma geçilmesi ile birlikte üretim programları oluşturulmaya başladı. Bu kapsamda Bolu Belediyesi ile imzalanan protokol ile bu alanda ekim yapıldı. Belediye Başkanı Emin Tekemen, 13 dönümlük tarlada ekibi yapılan sebzelerin hasadının başladığını açıkladı.

FİDELER BOLU BELEDİYESİ VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN

“Üretmeyen toplumlar başkalarının kölesi olmaya mahkumdur” diyen Başkan Emin Tekemen konuyla ilgili açıklamasında, “Alan bölgesindeki örnek tarım uygulamaları kapsamında ekim yaptığımız 13 dönümlük tarlada sebze hasadına katıldık. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Bey ve Ankara Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyin katkıları ile temin ettiğimiz fideler ürün vermeye başladı. Katkılarından dolayı her iki başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLER KIBRISCIK VE BOLU PAZARLARINDA SATILACAK

Başkan Tekemen açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “Bolu çivril fasulyesi, Kıbrıscık oturak fasulyesi, acı ve tatlı biberlerimizin yanı sıra kabak ve domates çeşitlerimiz Kıbrıscık ve Bolu pazarlarında yerini alacak. Ürünlerimizle turşu, salça, tarhana yapımı yerel usullerle devam ediyor. Kıbrıscık Alan bölgesi bu yıl sulu tarıma açılmıştı. Bu bölgede çağdaşlara örnek tarım uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma yerini bulmuş. Benim için sevindirici.”