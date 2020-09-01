Kıbrıscık’ta ilan skandalı

Haber: C. Kutay Aykan

22 yaşındaki Meryem Sümeyye Çetin, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra memleketi Kıbrıscık’a döndü. Kıbrıscık’ta 1 yıldır iş arayışında olan Çetin, büyük umutlarla Kıbrıscık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının açtığı personel alım ilanına başvurdu. Başvuru sonucunu merakla beklemeye başlayan Çetin, personel alım ilanının güncellendiğini farketti. Başvuru sonucu olumsuz yanıtlanan Çetin, ilanın AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bıdaklar'ın yeğeni Ramazan Bıdaklar için değiştirildiğini iddia etti.

İKAMET SÜRESİ “GÜNCELLENMİŞ”

Personel ilanında aranan şartlardaki bir madde ülkemizde başta memurlar olmak üzere birçok kesim tarafından takip edilen Memurlar.net sitesinde “Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde başvuru son tarihi (28/08/2020) itibari ile 6 aydır ikamet ediyor olmak” iken Kıbrıscık Kaymakamlığı sitesinde “Kıbrıscık SYDV personel alım ilanından önce Kıbrıscık İlçesi’nde ikamet ediyor olmak” olarak görülüyor.

“HİLE İLE, KAYIRMA İLE İNSANLAR MAĞDUR EDİLMEKTE”

Söz konusu şaibeli personel ilanı güncellemesi hakkında konuşan Kıbrıscıklı Sümeyye Çetin, “1 yıldır memleketim olan Kıbrıscık’da aktif olarak bulunmakta ve iş beklemekteyim. Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına personel alımı ilanı yayımlandığında başvuru yaptım ve evraklarımı verdiğimde kaymakamlık da söylenen ‘elamanları hazır, mevcut hükümet yanlısı encümen ve il ilçe başkanları kendi adamlarını yerleştirecekler’ söylemlerini işittim. İtimat etmek istemesemde başvuru şartları da söylemleri tasdikler nitelikteydi. Ve söylemler de haklı çıktı. 31 Ağustos tarihinde mülakata gelecek şahıs Ramazan Bıdaklar’dı ve söylemlerde adı geçen kişi de oydu. Fakat Kıbrıscık’da ikamet etmemekte, adres değişikliğini sırf bu ilan için aldırmakta ve haksızlık karşısında ben ve başvuru yapan bütün arkadaşlarımız da mağdur duruma düşmekteyiz. Memleketimizin genç beyinleri iş bulamazken dışarıdan hile ile, kayırma ile insanlar mağdur edilmektedir” dedi.

Söz konusu skandal iddia ile ilgili olarak sesini duyurmaya çalışan Çetin ayrıca, bu şekilde kişiye uygun hale getirmek için güncellenen personel alım ilanının iptal edilmesini ve adil bir ilan açılmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 11:19