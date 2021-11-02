Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin en küçük ilçesi Kıbrıscık’ta ilginç ağaç dikimi yapıldı. Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kıbrıscık’ı Tanıtma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz tarafından organize edilen, Kıbrıscık ilçesinde yeni doğa ve vefat eden vatandaşlar adına hatıra ormanı yapıldı. 31 Ekim Pazar günü ağaçları dikmeye Kıbrıscık’ın dört bir yanından vatandaşlar gelerek, vefat edenlerin anısına ağaç dikimi yaptı. Böylelikle hem Kıbrıscık ilçesi ağaçlandırıldı hem de vatandaşların kendi ailesine ait ağaçları oldu.

Öte yandan yapılan organizasyona önderlik eden Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kıbrıscık’ı Tanıtma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz daha önce de Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde özel kalem müdürlüğü ve nikâh memurluğu görevlerinde de bulunmuştu.