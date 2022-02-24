​Kıbrıscık’ta Kooperatifleşme Çalışmaları Başladı



Haber: Ceylan Beykoz

Alanhimmetler köyünde İl Özel İdare'nin desteği ile yıllar önce köye hibe edilen üzüm işleme ve pekmez makinaları ile selektör makinaları görüldü. Köyde üzüm yetiştiriciliğinin fazla olduğu, üzümleri değerlendirmek için geleneksel yöntemlerle pekmez yaptıkları görüldü. Bunun yanında ellerindeki makinaların da teknik destek verilerek atıl durumdan faal duruma geçmesi hususlarına dikkat çekildi.

Köy konağında yapılan toplantıda köylüler köylerinde üzümden başka Kıbrıscık pirinci, patates, fasulye, domates, patlıcan, biber gibi sebzelerin de yetiştiği, yöresel özelliklere sahip son derece lezzetli özellikler taşıdığı, ancak bu ürünlerini pazarlama sorunlarını dile getirdi. Köyde kooperatif kurulursa ürünlerini kooperatif aracılığı ile pazarlayabileceklerini düşündüklerini belirttiler. Köylülerin sorunlarını dinleyen Şube Müdürü Hasan ŞEN; kooperatifleşmenin birlik ve beraberliği artıracağını, aynı sorunları yaşayan çevre köylerle de bir araya gelerek güçlü bir kooperatif kurulursa, zaten coğrafi işareti tescilli olan ürünlerinin Kıbrıscık markası ile değer kazanacağını söyledi. Ürünlerinin markalaştırılarak tanıtımının yapılması sonucu talebin artacağı, böylece pazarlama sıkıntılarının azalacağı belirtildi.

Toplantı sonrası Kıbrıscık Kaymakamı ile de bir araya gelerek konu değerlendirildi. Kaymakam Ali Erdoğan özellikle Kıbrıscık Pirincinin hakettiği değeri görmesi, yine Kıbrıscık asma yaprağının da aynı şeklide değerlendirilmesi gibi hususlar düşünüldüğünde ilçeye has birçok ürünün kurulacak bir kooperatifle markalaştırılarak ülke çapında tanıtılmasının sağlanacağı vurguladı.

Şube Müdürü Hasan Şen Tarım ve Orman Bakanlığının da içinde olduğu, 3 bakanlığın bir araya gelerek imzaladığı Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi iş Birliği Protokolü ile kadın kooperatiflerine bir çok imtiyaz tanındığını söyledi. Kadın Kooperatifleri için kuruluş, tescil aşamalarında hiçbir ücret alınmayacağını belirterek Kıbrıscık İlçesi ve Köylerini içine alan bir kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kurarak hem kadınların ekonomik yönden güçlenmesini hem de Kıbrıscık ürünlerinin markalaştırılarak pazarlanmasının kolaylaşacağını belirtti. Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan bu konuda her türlü desteği vereceğini ve kooperatif kuruluşunda öncülük yapacağını söyleyerek biran önce harekete geçmek istediğini belirtti.