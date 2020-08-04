Kıbrıscık’ta orman yangını

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemiz son günlerde artan orman yangınları ile mücadele ederken yangınlara 3 Ağustos Pazartesi günü yenileri eklendi. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aralarında ilimiz Kıbrıscık ilçesinin de olduğu 20 bölgede orman yangını çıktığı bildirildi.

Yangınların durumuna ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sivas, Bolu, İstanbul, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir’deki orman yangınlarının söndürüldüğünü açıkladı.

Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangınlarla ilgili verdiği bilgilerde ise şunları söyledi: "Kastamonu Taşköprü, Derebeysi, Denizli Çal, Poyrazlı, Kırklareli Demirköy, Bulanıkdere, Osmaniye Düziçi, Osmaniye Merkez, Adana Kozan, Antalya Konyaaltı, Hisarçandır, Muğla Menteşe, Dokuzçam, Yeşilyurt, Ankara Nallıhan, Kızılcahamam, Hatay İskenderun, Akarca, Gaziantep Şehitkamil, Tokat Erbaa, Yoldere, Manisa Alaşehir, Kozluca, İzmir Kiraz, Karaburç, Sinop Boyabat ve Oğlakcılar yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Sinop Durağan yangınını söndürme çalışmalarımız ise devam ediyor."

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yangınlara ilişkin, “Lütfen yanan sigara izmaritinizi doğaya atmayın. Yanmasa da atmayın! Bunu doğaya yapmaya hakkınız yok. Her yıl anız ateşi, mangal ateşi ve söndürülmemiş izmaritler nedeniyle binlerce hektar ormanımız yanıyor. Yangın haberleri ile üzülüyoruz. Ama umutsuzluk asla yok. 10 yıllık verilere baktığımızda Türkiye yangınla mücadelede dünyanın en iyi ülkeleri arasında. Bu başarı ormanlık alanda rahatça mangal yakmamız anlamına gelmemeli. ORMANDA ATEŞ YAKMAYIN! Orman Yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 10:25