Kıbrıscık’ta şok intihar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sezgin Topçuoğlu'ndan haber alamayan yakınları evin çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada Sezgin Topçuoğlu evin arkasında bulunan ceviz ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Topçuoğlu'nun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Topçuoğlu'nun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 15:14