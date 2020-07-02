Kıbrıscık’ta şok koronavirüs gelişmesi

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, hafta içi her gün Bolu Gündem Facebook sayfasında yayınlanan Sıcak Gündem programının konuğu oldu. Programda koronavirüse ilişkin soruları cevaplayan Başkan Emin Tekemen, ilçede yaşayan 4 kişilik bir ailenin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

“4 KİŞİLİK BİR AİLEDE POZİTİF ÇIKTI”

Başkan Tekemen konuyla ilgili açıklamasında, “Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Köyümüzün birinde bir sıkıntı var. Gerekli önlemler alındı, tedbirler alındı. Sağlık kuruluşlarımı, ilçe kaymakamımız ve belediye olarak elimizden gelen titizliği gösteriyoruz. Şu anda sorun yok. Ama bir köyümüzde sıkıntı var. Bir ailede var. Tedbirleri alındı. 4 kişilik bir ailede pozitif çıktı. Temas ettikleri insanlara da test yapıldı şu anda bir sorun yok gözüküyor” dedi.

“KORKULACAK BİR ŞEY GÖZÜKMÜYOR”

Söz konusu ailenin İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğunu belirten Tekemen açıklamasında ayrıca, “ İlişkide oldukları insanlara da testleri yapıldı. Şu ana kadar pozitifi bir sonuç yok. Son dönemde tedbirlerin serbest bırakılmasından kaynaklı, ailenin Afyon’a bir nişana gidip oralardan virüsü taşımasından kaynaklı. Gerekli önlemler alındı. Korkulacak bir şey de gözükmüyor” diye konuştu.

Başkan Tekemen Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada “Batı Karadeniz Bölgesinde koronavirüs vakasının olmadığı tek yerin Kıbrıscık olduğunu tespit ettik” demişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 23:09