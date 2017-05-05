HABER:Ceylan Beykoz

Kıbrıscık Belediyesi ile belediyede çalışan işçilerin bağlı olduğu Belediye İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, "Emeğin en yüce değer olduğunun bilinci ile çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve çalışmalarda daha yüksek başarı sağlamak adına bütçe olanaklarımızı zorlayarak yaşanabilir bir ücret artışı sağladık. Ayrıca iki yıl önceki %39 oranındaki artışı da geri bırakmış olduk. İşçilerimizin hakkı olanı alması için elimizden geleni yapıyor ve onlara değer veriyoruz" dedi. Başkan Dağ ve Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay ile birlikte, yapılan zammın işçiler için hayırlı olmasını temenni ettiler. İmzalanan sözleşmeye göre ücretlerde % 45 oranında artış sağlanması işçiler tarafından davullar eşliğinde kutlandı.