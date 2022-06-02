Kıbrıscık’ta yavru ayılar kameraya yansıdı

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Mustafa Altınışık, ormanlık alanda 2 yavru ayının çam ağacına tırmanmaya çalıştığını gördü. Yavru ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Altınışık, Kıbrıscık bölgesinin yaban hayatının birçok farklı türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ayı, geyik, kurt ve diğer yaban canlılarını kış aylarında doğaya besin bırakarak koruduklarını belirten Altınışık, "yaz aylarında ise bilinçsiz avlanma olmaması ve yaban hayatının tehlikeye girmemesi sebebiyle sürekli kontrol ve izlemeler yapıyoruz. Bu doğrultuda yaban hayvanlarımıza karşı resmi olmayan avcılığın yasak olduğunu yeniden vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz" dedi.