Kıbrıscık’ta yavru kara akbaba bulundu!

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları, ormanlık alanda hareketsiz halde kara akbaba yavrusu buldu.

AÇLIKTAN BİTKİN HALE DÜŞMÜŞ!

Yuvadan ayrıldığı fakat yeterli uçuş becerisini henüz kazanamadığını için aç kaldığı düşünülen yavru kara akbaba ekipler tarafından işletme müdürlüğü merkezine götürülerek koruma altına alındı.

SU VE YİYECEK VERİLDİ

İşletme müdürlüğü merkezinde ilk müdahalesi yapılan yavru kara akbabaya veteriner tavsiyesi ile su ve yiyecek verildi. Suyu içen ve veteriner tavsiyesi ile verilen etleri büyük bir iştahla yiyen yavru kara akbaba, kendi başına yaşamını sürdürecek olgunluğa ulaşana kadar bakımlarının ve tedavisinin yapılarak doğal hayata kazandırılmak üzere Bolu Milli Parklar Koruma Kontrol Ekiplerine teslim edildi.