Kıdem tazminatıma dokunma

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, işçi ve memurların kıdem tazminatlarının fona devredileceği konusunda yaptığı açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi ile sendika üyeleri İzzet Baysal Caddesi İzzet Baysal İzzet Baysal Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi koruyarak sloganlar eşliğinde çıkartılmak istenen yasa tasarısının derhal geri çevrilmesini istediler.

Başkan Elçin, konu hakkında şunları söyledi;

Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigorta Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor.

Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur.

Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözümü yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekûn bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor.

İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur.

GÖRÜŞÜMÜZ NET…

Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. TÜRK-İŞ kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. TÜRK-İŞ Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir.

ALINAN KARARIN ARKASINDAYIZ.

Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İş’in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişiminin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Bugün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak, tüm işyerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır. “ Kıdem Tazminatıma Dokunma ’’ Basın açıklamasına Belediye-İş Bolu Şube Başkanı Sinan Ay ile taşeron olarak kadın işçilerde destek verdi.