Kids Club Atölye Etkinlikleri ile miniklere büyük eğlence

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri ile karşılıyor. Mart ayı boyunca her hafta sonu saat 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye etkinliklerinin ilk hafta sonunda, 2 Mart’ta yeşil ağaç yapım atölyesi ve 3 Mart’ta papağan yapım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 9 Mart’ta sümbül yapım atölyesi, 10 Mart’ta deniz altı keşif atölyesi, 16 Mart’ta alçı boyama atölyesi, 17 - 23 Mart arasında kartonlarla tasarım atölyesi, 24 Mart’ta tebrik kartı yapım atölyesi, 30 Mart’ta akrilik boya atölyesi ve 31 Mart’ta kitap ayracı yapım atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve eğlencenin kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Mart ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye’nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor.

Program Akışı

02.03.2019 13.00-19.00 Yeşil Ağaç Yapım Atölyesi

03.03.2019 13.00-19.00 Papağan Yapım atölyesi

09.03.2019 13.00-19.00 Sümbül Yapım atölyesi

10.03.2019 13.00-19.00 Deniz altı keşif atölyesi

16.03.2019 13.00-19.00 Alçı boyama atölyesi

17.03.2019 13.00-19.00 Kartonlarla tasarım atölyesi

23.03.2019 13.00-19.00 Kartonlarla tasarım atölyesi

24.03.2019 13.00-19.00 Tebrik kartı yapım atölyesi

30.03.2019 13.00-19.00 Akrilik boya atölyesi

31.03.2019 13.00-19.00 Kitap Ayracı yapım atölyesi