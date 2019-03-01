Kids Club Atölye Etkinlikleri ile miniklere büyük eğlence

Haber: BMA
Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri ile karşılıyor. Mart ayı boyunca her hafta sonu saat 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye etkinliklerinin ilk hafta sonunda, 2 Mart’ta yeşil ağaç yapım atölyesi ve 3 Mart’ta papağan yapım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 9 Mart’ta sümbül yapım atölyesi, 10 Mart’ta deniz altı keşif atölyesi, 16 Mart’ta alçı boyama atölyesi, 17 - 23 Mart arasında kartonlarla tasarım atölyesi, 24 Mart’ta tebrik kartı yapım atölyesi, 30 Mart’ta akrilik boya atölyesi ve 31 Mart’ta kitap ayracı yapım atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve eğlencenin kapılarını açacak.
Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Mart ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye’nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor.
Program Akışı
02.03.2019 13.00-19.00 Yeşil Ağaç Yapım Atölyesi
03.03.2019 13.00-19.00 Papağan Yapım atölyesi
09.03.2019 13.00-19.00 Sümbül Yapım atölyesi
10.03.2019 13.00-19.00 Deniz altı keşif atölyesi
16.03.2019 13.00-19.00 Alçı boyama atölyesi
17.03.2019 13.00-19.00 Kartonlarla tasarım atölyesi
23.03.2019 13.00-19.00 Kartonlarla tasarım atölyesi
24.03.2019 13.00-19.00 Tebrik kartı yapım atölyesi
30.03.2019 13.00-19.00 Akrilik boya atölyesi
31.03.2019 13.00-19.00 Kitap Ayracı yapım atölyesi