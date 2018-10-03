HABER: AYSUN BEYKOZ

Hafta sonu üç gün süren toplantılara katılan Bolu İl Örgütü üyeleri arasında bulunan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaşı Küçük Kemal toplantıların adeta maskotu oldu. CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi ve 2019 Mart’ında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’nin Belediye Başkan Aday Adayı olan Erhan Beykoz’un oğlu beş yaşındaki Mustafa Kemal Beykoz’a özel ilgi gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçük Kemal ve ailesi ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu ile adaşı altı yaşındaki Mustafa Kemal’in samimi sohbeti görülmeye değerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Erhan Beykoz, eşi Dr. Özlem Beykoz ve küçük oğulları Mustafa Kemal Beykoz’un bulunduğu enstantane fotoğraf karelerine bakın nasıl yansıdı?