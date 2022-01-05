Kılıçdaroğlu aday olabilir dedi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" demişti.

“O DA ADAY OLABİLİR”

Bugün basın mensupları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özcan'ın açıklamalarına da değindi. CHP lideri "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadelerini kullandı.