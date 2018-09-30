Haber: BMA

Abant’ta gerçekleştirilen toplantıya CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Başkanı Kazım Karsu başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Bolu örgütüne seslenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşan seçimler, parti içi yaşanabilecek uyuşmazlıklara kadar çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu örgütüyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Abant’ta gerçekleştirdikleri gurup toplantısında yaklaşık 140 milletvekili ile yapılan toplantılarda yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli kararlar alındığını belirtti. Kılıçdaroğlu “Önümüzdeki süreçte neler yapmamız gerektiği, belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyeleri adaylarını, il genel meclisi üyeleri adaylarını nasıl belirlemeliyiz bu konuda yöntemimiz ne olmalı bunları görüştük. Şimdi sizlerle bir aradayız sohbet ortamında sizlerin de düşüncelerinizi almak istiyorum” dedi.

“Tek hedefimiz yerel seçimler olmalı”

Sorulan bir soru üzerine genel seçimler öncesi yaşanan parti içi karışıklığa da değinen Kılıçdaroğlu; “CHP çatısı altında olduğumuz sürece kişisel hırslarımızı bir kenara bırakıp sadece parti çıkarlarımız için çalışmalıyız. Önümüzde bir yerel seçim var. Tek hedefimiz şu an bu olmalı. Örgütümüz bir araya gelmeli ve ortak bir karar vermeli. Kişileri siz kendi aranızda seçmelisiniz. Ben Ankara’dan kimin aday olabileceğiniz bilemem. Siz teşkilat olarak aday adaylarını değerlendirirsiniz şu kişi aday olmaya en uygun insandır derseniz genel merkeze gelerek listeyi bize teslim edersiniz bizde adayları açıklarız bu kadar basit. Amacımız beklentileri gerçekleştirmek. Doğru olanı hayata geçirmemiz lazım” dedi.

“Bolu’yu Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi yapmaya hazırız”

Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclisi Gurup Başkanvekili ve Belediye Başkan Aday Adayı Erhan Beykoz ise toplantının Bolu’da yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek CHP Bolu örgütünün dimdik ayakta olduğunu herhangi bir anlaşmazlık ve ya kutuplaşmanın söz konusu bile olamayacağını söyledi. Kendinin de belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu belirterek partinin daha da güçlenmesi için bir an önce belediye başkan aday adayının belirlenmesi gerektiğini İl Başkanı Kazım Karsu’nun da bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu belirterek bu konuda daha hızlı adımlar atarak Bolu’yu başarılarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.

CHP Gurup toplantıları artık Bolu’da yapılacak

Beykoz’un söylediklerine cevap veren Genel Başkan Kılıçdaroğlu “Bolu teşkilatı nihai kararını bize bildirsin bizde parti meclisine sunalım meclisten karar çıkarsa hemen adaylığınızı açıklarız” dedi. Ayrıca Bolu ile ilgili görüşlerini de belirten Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra partinin gurup toplantılarını Abant’ta yapmaya karar verdiklerini belirtti. “Bunu geleneksel hale getirip ne zaman gurup toplantısı yapacaksak bunu Bolu’da yapalım diye karar aldık. Hem çevreyi gezme hem doğayı tanıma Bolu’nun güzel insanlarıyla bir arada olmak bizim için çok güzel ve verimli bir toplantı oldu” dedi.

“Hedefimiz çağdaş Türkiye’yi inşa etmek”

Partide adaylar arası yaşanabilecek olumsuzluklara da değinen Kılıçdaroğlu, “Bir aday belirlendikten sonra seçilemeyen diğer adayın arkadan kuyu kazması affedilecek bir şey değildi. Ben bunu bilirsem bir gün bile partide tutmam.Biz Mustafa Kemal’in partisiyiz diyorsak üye olan herkesin dava insanı olması lazım. Biz burada kişisel hırslarımız için değil ülkemizin geleceği ve partimiz için çalışıyoruz. Hedefimiz çağdaş bir Türkiye inşa edebilmek, çocuklarımıza yaşayabileceği bir ülke bırakabilmek. Herkesin karnının doyduğu bir ülke yapabilmek, kadın erkeğin eşitliğini sağlamak. Hiç kimsenin hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye kurmak. Bizim hedefimiz bu. Eğer kişisel çıkarlarımız üzerine bir siyaseti inşa ediyorsak o kişi asla ve asla CHP’li değildir. CHP’li olmak mücadele adamı olmaktır. CHP’li olmak kolay değildir” dedi.

“CHP ruhunu Kuva-yi Milliye den almıştır”

Parti içi örgütlerde siyasal bir bilinç kaybı olduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Partimizin tarihini öğrenmemiz lazım. Bu cumhuriyet nasıl kuruldu bunu tüm teşkilatımızın öğrenmesi lazım. Bunun için Sunay Akın’la görüştük. Partimizin kuruluş yıldönümüne kadar tarihimizi anlatması için. İstanbul’da başladık bir salon tuttuk. Tam iki buçuk saat Sunay Akın Cumhuriyet tarihimizi anlattı. Bunu her ilimizde yapacağız. Özellikle bu toplantılara gençlerin gelmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değil. Siyasal bilinci olmayan bir partinin iç kavgaları meşhurdur. Siyasal bilinci olan bir partide her bir birey bir davanın insanıdır. Ben partide bunu sağlamaya çalışıyorum. Bu kaybı gideremezsek CHP diye bir parti kalmaz. Bizim siyasi tarihimize bakmamız lazım. Dünya kadar siyasi parti geldi geçti bir tek CHP kaldı. Neden CHP? Çünkü ruhunu Kuva-yi Milliye den aldı. Milli kurtuluşun ne olduğunu biliyor. Şu anda Türkiye’de çözemedikleri tek kurum kaldı o da Cumhuriyet Halk Partisi. Tüm medya siyasal güçler bizim üstümüze geldi. Ama yıkamadılar” dedi.