Kılıçdaroğlu Bolu'da

İstanbul’da FOX TV’nin canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam aracıyla karayolu ile Ankara’ya giderken Bolu’ya uğrayıp Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sürpriz yaptı. Partililer ve belediye çalışanları tarafından belediye binası önünde coşkuyla karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geniş güvenlik önlemleri altında Başkan Özcan’ın makamına giderek, burada hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve bayram kutlaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 16:24