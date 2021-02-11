Kılıçdaroğlu’ndan esnaf ziyareti

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimiz Bolu’ya geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Bolu Belediye Başkanlığı oldu. Burada Başkan Tanju Özcan tarafından karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu’na Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu, belediye bandosunun çaldığı marş ve müzikler eşliğinde belediye binasına girdi. Bu sırada bir partili yazdığı şiiri okudu. Daha sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın makamında basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede gündemdeki konular ve Bolu’daki çalışmalar ele alındı.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Görüşmenin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Başkan Özcan, Bülent Ecevit Barış Parkından belediye dükkanlarında bulunan esnaf ve belediye kurslarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ayrıca Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek burada bir süre sohbet etti.

Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaretinin ardından Yukarı Çarşı’ya geçerek esnaflarla bir araya geldi. Esnafların derdini dinleyen Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini paylaştı. CHP Lideri’nin ziyaretleri sırasında vatandaşların da ilgisi bir hayli yoğundu. Kılıçdaroğlu kendisine seslenen vatandaşlarla da durup sohbet etti.

GÜVERCİNLERE YEM VERDİ

Tarihi Taşhan’da bulunan Eskici Baba Türbesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu Yukarı Çarşı ziyaretinde Büyük Cami avlusunda bulunan güvercinlere yem vermeyi ihmal etmedi. Basın mensuplarının ‘dilek tuttunuz mu?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Dileğim; cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var ve biz 100’üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle yem attık” ifadeleriyle karşılık verdi.