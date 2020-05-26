Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

İstanbul’da FOX TV’nin canlı yayın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara’ya giderken Bolu’ya uğradı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Özcan ve Belediye Meclis Üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Bolu Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir ve Feridun Yılmaz’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Fidan, Mustafa Güldal ve Cevat Çatladı da hazır bulundu. Başkan Özcan, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: “BOLULULARI YÜREKTEN SELAMLIYORUM”

Kılıçdaroğlu ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün Bolululara selam söyleyin. Hepsini yürekten kucaklıyorum hepsini yürekten selamlıyorum. Belediye başkanımız gerçekten de Bolu’ya son derece güzel hizmetler getiriyor. Kendisi ile görüştük. Yaptığı çalışmaları aktardı. Bende hepinizin huzurunda Belediye Başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZCAN: “ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ BİLGİ VERDİK KENDİSİNE”

Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından Ankara’ya gitmek üzere yola çıkarken Başkan Tanju Özcan ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sayın Genel Başkanımız bugün İstanbul’daydı. Bir televizyonda canlı yayındaydı. Daha sonra Sayın Akşener’e bir bayram ziyaretinde bulunduklarını söylediler. Ankara’ya dönerken de aradılar beni belediyedeyim çalışıyorum deyince bir bardak çayını içelim bayramlaşalım dedi. O kapsamda geldi, çayını içti. Çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik kendisine. Daha ziyade bizim çalışmalarımızı sordu. Korona süreci ile ilgili çalışmalar, sosyal yardımlarla ilgili çalışmalarımızı sordu. Birkaç konuda tüm belediyelere yaptığı uyarılar ve öneriler vardı bunları paylaştı. Çok özel bir şey yoktu. Sadece nezaketen ziyaret etti. Yaklaşık yarım saatlik bir ziyaret oldu.”

“BİZ PARTİZANLIK YAPMIYORUZ DEDİK”

Başkan Özcan açıklamasının devamında ayrıca, “Ankara İstanbul belediyeleri zaten bize yardımcı oluyorlar. Bu süreçte zaten İstanbul’dan otobüs istedik gönderdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilerleyen günlerde yapacağımız görüşmeler var. Korona sebebiyle geciken işler var. Ataşehir Belediyemiz bir park yapacak daha önce sözünü geçen sene vermişti kardeş belediye anlaşmasında. Bizim de kendimizden küçük belediyelere elbette yardımımız olacak. Şunu söyledik Genel Başkanımıza da ‘biz partizanlık yapmıyoruz’ dedik. Bir sene içerisinde bize partizanlık yapıyor eleştirisi olmaz dedik. Biz burada MHP’li Mudurnu Belediyesine, AK Partili Yeniçağa Belediyesine de CHP’li Kıbrıscık Belediyesine de aynı seviyedeyiz. Benim özel dostluklarımda var. Benim Sayın İmamoğlu’ndan destek almak için araya Sayın Genel Başkanı sokmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. 8 yıl parlamentoda görev yapan biri genel başkandan ben şu belediyeden yardım istiyorum diye talepte bulunmamalı” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 16:46