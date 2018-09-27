Haber: Esra ÖZTÜRK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilimizde bulunan tabiat parkı Abant’ta yapacağı 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı programı belli oldu. 27 Eylül Perşembe günü Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri Abant’a gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Eylül Cuma günü kampın açılış konuşmasını yapacak. Kılıçdaroğlu ayrıca milletvekillerine de hitap edecek. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yerel seçim Strateji Belgesine İlişkin bir sunum gerçekleştirecek. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise Dış Politik Gelişmelere İlişkin bir sunum yapacak. Günün son sunumunu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yapacak.

29 Eylül Cumartesi günü Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez, Etkili İletişim Tekniklerine ilişkin bir sunum ile milletvekillerinin karşısında olacak. CHP’nin yeni dönem milletvekillerinin soru ve önerileri ile kamp konuları değerlendirilecek.

Kamp, 30 Eylül Pazar günü basın duyurusu ile sona erecek.