Kılınç, “14 Mart Tıp Bayramını kutlarım”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç ve Saadet Partisi heyetini makamında kabul etti.

BAİBÜ TIP FAKÜLTESİNE YOĞUN RAĞBET VAR

Ziyaretleri için heyete teşekkür eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, “Üniversite hastanemizde vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti ve kalitesini artırmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu çabamızın da karşılığını aldığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün tedavi ettiğimiz hastalarımızın yaklaşık yarısı Bolu dışından gelerek fakültemizi tercih ediyor. Bunların içinde Ankara, İstanbul gibi metropollerden gelen hastalarımız olduğu gibi çevre illerden ve Konya ya da Kayseri gibi uzak illerimizden gelen hastalarımız da var. Bu da sağlık alanında Türkiye çapında giderek büyüyen bir marka değerimizin olduğunu gösteriyor. Bu değer de alanlarında uzman hocalarımızın tecrübeleri ile hastalarımızın burada gördüğü tedaviden memnun olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

KILINÇ’TAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Saadet Adayı Kılınç yaptıkları hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ahmet Ural’a teşekkür ederek “Bu vesile ile sizin nezdinizde tüm hekimlerimizin ayrıca hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın, teknisyenlerimizin ve tüm personelin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” ifadesini kullandı.