Kılınç, “Ayrımcılık ve partizanlık yapmayacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Turan Kılınç, kurum ziyaretlerine devam ediyor. Turan Kılınç Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve kurum personelini ziyaret ederek projelerini anlattı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demir Demirkol’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kılınç, “Vatandaşımız bu kutsal görevi bize tevdi ederse, tüm kurumlarımız ve STK’larımızla beraber Bolu’yu ortak akılla yöneteceğiz. Ayrımcılık ve partizanlık yapmayacağız, planlı ve programlı çalışacağız. Bunlar bizim olmazsa olmaz temel prensiplerimiz” dedi.