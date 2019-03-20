Kılınç; “Bu şehir ölüyor”

Haber: Kasım ŞAHİN

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere Saadet Partisinden Bolu Belediye Başkan adayı olan Turan Kılınç, hız vermeden çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kılınç, Park Restoranda basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelerek, projelerini anlattı. AK Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın 16 yıldır Bolu’yu yönettiğini ancak bu 16 yıl içerisinde şehri betonlaştırdığını dile getirerek; “Bu iktidar gücü kaybetmemek adına elinden ne geliyorsa yapıyor. Hizmet olmazsa huzur da olmaz. Bolu’da hizmet olmadığı için huzurda yok. 16 yılda Bolu betonlaştı ve bu şehir ölüyor” dedi.

AYNI GEMİDE BATIYORUZ

Herkesin aynı gemide olduğunu da vurgulayan Kılınç; “Bu gemi artık batmak üzere. Sürekli olarak iftiralarla halk kandırılıyor. İktidarın bahsettiği gibi ülkemizde bir beka sorunu yoktur. Vatandaş arasında resmen ayrımcılık yapılmaya başlandı. İnsanlara yiyecek gibi bakıp, düşman gibi bakıyorlar. Korkutuyorlar milleti, şehir ölüyor. Kimsenin farkında değil. Yatırımı hep betona yaptılar. Devlet imkanlarını kullanarak, ilimize bakan üstüne bakan getiriyorlar. Bu bakanları, biz halk olarak seçtik ama bizim paramızla bakan üstüne bakan getirip göz boyuyorlar. Devletin parasını yani bizim paramızla bakan getiriyorlar. Bu adil bir şey değildir. Biz iktidara geldiğimiz de biz belediye başkanlığına geldiğimizde ayrımcılık, particilik yapmayacağız. Adalet şart. Çanakkale’de yüzlerce şehit verdik. Bu şehitlerimiz yurdun dört bir tarafından Çanakkale’ye gelerek göğüslerini siper ederek, vatan toprak uğruna şehit oldular. Vatandaşları birbirine düşürmek çok büyük bir hatadır. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Türkiye’nin huzura ve güvene ihtiyacı vardır” diye konuştu.

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç, kahvaltılı basın toplantısında Akıllı Kent-Bizim Mahalle Projesi, Park et devam et, D-100 kavşak, Marka 14, Yayla evleri, Yetecek kadar üret, Aile dayanışma merkezi ve Esnaf dostu belediye olmak üzere 9 projesini anlattı.