Kılınç, Oto Sanayiyi ziyaret etti

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart Yerel Seçimlerine artık günler kala Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç da ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Oto Sanayiyi ziyaret ederek sanayi esnafının desteklerini isteyen Kılınç, “Sanayi esnafımızın birçoğu ekonomik olarak gerçekten zor durumda. Bir yandan ekonomideki durgunluk, bir yandan başta BAĞKUR pirimi olmak üzere esnafın ödemek zorunda olduğu birçok vergi var. Bu vergilerin bir kısmı devlete, bir kısmı da belediyeye ödeniyor. Bunun üzerine birde elektrik ve su faturaları eklenince esnaf tüm kazancını vergi ve masraflara vermek zorunda kalıyor. Halkımız tarafından Belediye Başkanlığı görevi bize verilirse belediyenin aldığı vergiler ve su ücretlerinde %50’ye varan indirimler yapmakla beraber sanayi esnafına giderek ilk soracağımız soru ‘Sizin için ne yapabiliriz?’ olacak. Esnaf dostu belediye anlayışı laf olsun diye söylenmiş bir şey değildir. İnşallah uygulamasını da yapacağız” dedi.

İMKANI OLMAYAN SANAYİ ESNAFINA DÜKKANINI BİZ ALACAĞIZ

Sanayinin taşınmasının adeta yılan hikayesine döndüğünü ifade eden Kılınç ayrıca, “İnşallah esnafımız yeni sanayiye taşındığı zaman dükkan almak ve çalışmak istediği halde imkanı olmadığı için alamayanların dükkanını Belediye olarak biz alacağız ve uygun ücretlerle onlara kiraya vereceğiz. Mülk sahibi olmak isteyenler için ise uzun vadeli ve faizsiz kredi imkanları sunarak işlerini kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.