Kılınç, “Saadet getirmeye geliyoruz”

Haber: C. Kutay Aykan

Turan Kılınç, seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinde gerek esnafların gerekse halkın büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyen Kılınç, “Esnafımızın tüm sorularını çözmek için çalışıyoruz. Halkımızın yanlışları görmüş olması ve bize destek vermesi bizi umutlandırıyor. Onlar bizlere destek ve sahip çıksınlar bizde onlara hizmet edeceğiz. Bu gidişat devam ettirilemez. Bolu ve Türkiye için Saadet geliyor” dedi.

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Kılınç ayrıca, “Bizim yorulma ve usanma lüksümüz yok. 1 Nisan’a kadar ve sonrasında çalışmaya devam edeceğiz. Saadet gelmesini istiyorsak çalışacağız. Biz tek başına yönetmeye değil, beraber halkımızla yönetmeye, hizmet etmeye talibiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına biz sahip çıkacağız’’ diye konuştu. Turan Kılınç çalışmalarına gün boyu mahalle ve esnaf ziyaretleriyle devam etti.