Kılınç, “Yanlış ilaç kullanmayın”

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri kapsamında başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç Bahçelievler Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek desteklerini istedi.

“YANLIŞ İLAÇ KULLANMAYIN”

Girdiği her dükkânda göreve gelmeleri halinde esnaf dostu bir belediye anlayışına sahip olacaklarını belirten Kılınç, “Bolu’muzun ciddi problemleri var. Bu problemlerin çözümü ise ancak Milli Görüş belediyeciliği ile mümkündür. Tabiri caizse esnafımızın kalbi ağrıyor. Kalp ağrısını gidermek için yanlış ilaç alıp mide hapı kullanmasınlar fayda göremezler. Dertlerinin ilacı Milli Görüş belediyeciliğidir” dedi.