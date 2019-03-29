Kılınç’tan huzurevi ziyareti

Haber: Aysun Beykoz

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Huzur Evi’ni ziyaret etti. Kılınç ve partililer ziyaret kapsamında İzzet Baysal Huzurevi Müdürü Kadir Pulat’ı ve huzur evi sakinleri ile bir araya geldi. Kılınç yaptığı açıklamada, “Buraya büyüklerimin ellerinden öperek dualarını almaya geldim. Nazik kabullerinden dolayı huzurevi Müdürümüz Sayın Kadir Pulat’a teşekkür ediyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Bolu’muz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kazanan kim olursa olsun Bolu’nun ve Türkiye’nin kazanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.