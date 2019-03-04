Kılınç’tan vergide indirim müjdesi

Haber: C. Kutay Aykan

Ekonomik krizinden en çok etkilenen kesim olan küçük esnafların dertlerini dinleyen Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, üreten bir Bolu için hazırladığı, marka 14, yayla turizmi, Bolu için üret projelerini vatandaşlarla paylaştı. Ziyaretler esnasında bir esnafın dört gündür siftah yapamadığını ve evine ekmek götüremediğini belirtmesi ile duygusal anlar yaşandı.

Yerelde iktidara gelmeleri halinde esnaf dostu bir belediye olacaklarını belirten Kılınç, esnafın belediyeye ödediği vergilerde %20 ile %50 arasında indirimler yapılacağı müjdesini verdi.