Kilise eve polis baskını

Haber: C. Kutay Aykan

Çoğunluğunu İranlı sığınmacıların oluşturduğu Hristiyanların ibadet için kullandığı kilise ev, geçtiğimiz hafta Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince izinsiz olduğu gerekçesiyle evde vaftiz töreni yapılırken basıldı. İzzet Baysal Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin karşısındaki bir apartman dairesinde bulunan kilise ev polis ekipleri tarafından mühürlendi. Öte yandan kilise evin yeniden açılması için İranlı din adamının Bolu Belediyesine başvurduğu öğrenildi. Bolu Belediyesi ise konuyla ilgili olarak yetkilerinin olmadığını din adamına iletti. Sığınmacı hristiyanların ibadet için yeni bir yer arayışına girdiği ise gelen bilgiler arasında.

Ayrıca polisin baskın sırasında kilisedekileri ve kilisenin tüm bölümlerini de kamera ile kaydettiği, polis ekiplerinin daireyi mühürlemeden önce 9 kişinin vaftiz olmasına izin verdiği; İranlı din adamının da karakolda ifadesinin alındığı iddia edildi.