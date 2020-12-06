Kiliseli Han’da cam tavan uygulaması yapılıyor

Haber: BMA

Gerede’de bulunan arasta bölgesindeki tarihi yapısıyla ilçenin ilk ticaret merkezi olan Kiliseli Han'ın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi dokusu bozulmadan devam eden restorasyon çalışmalarıyla birlikte eski günlerdeki ihtişamlı görünümüne kavuşmaya başlayan şimdiden ilgi çekmeyi başarıyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra Tarihi Kiliseli Han’ın içerisinde cam tavan çalışması yapılıyor. Kiliseli Han’ın içerisinde yapılan Cam tavan uygulaması; vatandaşların kış aylarında da Han’ı daha rahat ve ferah kullanmaları açısından yapılıyor.