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Kiliseli Tüccar Han’ında yangın

​​​​​​​İlimiz Gerede ilçesinde bulunan Kiliseli Tüccar Han girişinde bulunan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kiliseli Tüccar Han’ında yangın

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Gerede ilçesinde bulunan tarihi Kiliseli Tüccar Han'ın girişinde bulunan kolonya satan dükkanın elektrik kontağında arıza oluşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında tarihi han zarar görmekten şans eseri kurtulurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kolonya dükkanında ise maddi hasar meydana geldi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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