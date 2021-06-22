Kilitli parke, bordür, beton parke taşı ve döşemesi yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KİLİT PARKE, BORDÜR, BETON PARKE TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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